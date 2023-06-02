РФ зриває підключення портів Миколаєва до зернової угоди - ЗСУ

Росіяни намагаються не допустити включення портів Миколаївщини в зернову угоду.﻿ Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.

За її словами, на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова і в напрямку Куцурубської громади Миколаївської області.

"Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створюючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм" , — сказала Гуменюк.

Як повідомлялося, зернову угоду 17 травня було продовжено на два місяці. Раніше вона стосувалася лише портів Одеської області, проте цього разу президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що російська сторона пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких суден із портів Миколаїв та Ольвія.

Міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що розблокування портів Миколаєва дозволить збільшити експорт українського зерна вдвічі.

Зернову угоду було укладено у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.