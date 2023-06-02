РФ срывает подключение портов Николаева к зерновой сделке - ВСУ

Россияне пытаются не допустить включения портов Николаевской области в зерновую сделку.﻿ Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.

По ее словам, на Кинбурнской косе оккупанты продолжают обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана в направлении Очакова и в направлении Куцурубской общины Николаевской области.

"Такое направление их огневого контроля направлено на недопущение включения Николаевщины в зерновую сделку. Они продолжают терроризировать зерновую сделку не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу уже определенных портов Одесской области, останавливают операции, искусственно создавая препятствия, так и на этом направлении, более перспективном на будущее, они включают свой терроризм" , — сказала Гуменюк.

Как сообщалось, зерновое соглашение 17 мая было продлено на два месяца. Ранее оно касалось только портов Одесской области, однако на этот раз президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российская сторона пообещала не препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что разблокирование портов Николаева позволит увеличить экспорт украинского зерна вдвое.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморская, Одессы и Пивденного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.