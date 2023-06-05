Кардинал Ватикану їде до Києва із мирною місією від Папи

Сьогодні, 5 червня, до Києва приїде кардинал із Ватикану Маттео Зуппі. Кардинал приїжджає із мирною місією від Папи Римського. Про це, з посиланням на Vatican News, повідомляє Дзеркало тижня.

Місія кардинала Зуппі, архієпископа Болоньї та президента Єпископської конференції Італії, розпочинається сьогодні і триватиме до завтра з метою «зняття напруження в конфлікті в Україні». Кардинал сьогодні перебуватиме в українській столиці як «Посланник Святішого Отця Франциска», йдеться у повідомленні Святого Престолу.

Головною метою цієї ініціативи є, як повідомляє Ватикан, уважне вислуховування української влади щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримки жестів гуманності для послаблення напруження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не має інформації про миротворчу місію за участю Ватикану для завершення війни з Росією. В офісі президента не уповноважили понтифіка на жодні переговори.