Кардинал Ватикана едет в Киев с мирной миссией от Папы

Сегодня, 5 июня, в Киев приедет кардинал из Ватикана Маттео Зуппи. Кардинал приезжает с мирной миссией от Папы Римского. Об этом, со ссылкой на Vatican News, сообщает Зеркало недели.

Миссия кардинала Зуппи, архиепископа Болоньи и президента Епископской конференции Италии, начинается сегодня и будет продолжаться до завтра с целью «снятия напряжения в конфликте в Украине». Кардинал сегодня будет пребывать в украинской столице как «Посланник Святейшего Отца Франциска», говорится в сообщении Святого Престола.

Главной целью этой инициативы является, как сообщает Ватикан, внимательное выслушивание украинской власти по поводу возможных путей достижения справедливого мира и поддержки жестов гуманности для ослабления напряжения.

Напомним, ранее сообщалось, что у Украины нет информации о миротворческой миссии с участием Ватикана для завершения войны с Россией. В офисе президента не уполномочили понтифика ни на какие переговоры