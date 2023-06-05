Міноборони: ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках (Оновлено)

Українські військові переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року.

"Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій" , - написала вона.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

На півдні противник також перебуває в обороні. Там тривають бої місцевого значення.

Заступниця міністра оборони також зауважила, що окупанти активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Оновлено. Згодом Маляр додала﻿, що ЗСУ здійснюють наступальні дії поблизу Бахмута — українські військові просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка, Парасковіївка (200-1600 м) та Іванівське, Кліщіївка (100-700 м)