Росіяни вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині — ОВА
Російські війська вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля села Масютівка", — повідомили в ОВА.
Наразі аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована, додали у військові адміністрації.
Нагадаємо, 5 червня Харківська ОВА повідомила про пошкодження внаслідок обстрілу трубопроводу з аміаком. В області розгорнули штаб із ліквідації наслідків ситуації.