Росіяни вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині — ОВА

Російські війська вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні﻿ обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля села Масютівка" , — повідомили в ОВА.

Наразі аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована, додали у військові адміністрації.

Нагадаємо, 5 червня Харківська ОВА повідомила про пошкодження внаслідок обстрілу трубопроводу з аміаком. В області розгорнули штаб із ліквідації наслідків ситуації.