Россияне во второй раз обстреляли аммиакопровод на Харьковщине — ОВА

Российские войска во второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковщины. Об этом говорится в сообщении областной военной администрации.

"Зафиксировано в общей сложности 6 прилетов в район насосной станции возле села Масютовка" , — сообщили в ОВА.

В настоящее время аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая, добавили в военные администрации.

Напомним, 5 июня Харьковская ОВА сообщила о повреждениях в результате обстрела трубопровода с аммиаком. В области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.