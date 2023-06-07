ISW: Чому у підриві Каховської ГЕС зацікавлені війська РФ
Російські війська були зацікавлені у затопленні нижньої течії Дніпра, незважаючи на шкоду, завдану їх власним підготовленим оборонним позиціям. Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
На думку експертів ISW, окупанти можуть використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і так складний для форсування водний об'єкт.
Російські джерела раніше висловили сильне та недвозначне занепокоєння того, що Україна готується перейти річку та контратакувати на східному березі Херсонської області. Опубліковані кадри від 6 червня дозволяють припустити, що повінь зашкодила українським позиціям біля берегів Дніпра і змусила підрозділи ЗСУ евакуюватися.
У той же час, позиції окупантів на східному березі могли бути зненацька застигнуті і їм загрожувала затоплення через рельєф місцевості. У ISW переконані, що баланс доказів, міркувань та риторики припускає, що росіяни навмисно пошкодили греблю.
Ключові висновки ISW:
- Пошкодження греблі Каховської ГЕС рано-вранці 6 червня викликало масштабне затоплення дельти Дніпра, річкових заболочених територій, лиманів та прибережних населених пунктів у Херсонській області.
- МАГАТЕ та офіційні особи України заявили, що падіння рівня води в Каховському водосховищі не повинно вплинути на безпеку Запорізької атомної електростанції.
- У ніч із 5 на 6 червня російські війська завдали чергового великомасштабного ракетного удару по території України.
- Російські джерела стверджували, що станом на 6 червня із прикордонного населеного пункту у Білгородській області пішли проукраїнські добровольчі формування.
- Українські офіційні особи запевнили, що пошкодження греблі та подальше затоплення не завадять українській підготовці до контрнаступу.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватове – Кремінна.
- Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута, а російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- ЗСУ продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та сході Запорізької областей.