Підрив Каховської ГЕС: відомо про трьох загиблих в Олешках

На сьогодні відомо про трьох загиблих людей від повені у тимчасово окупованих Олешках. Про це заявив міський голова Євген Рищук, повідомляє Суспільне.

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безногі людина залізе на дах?" , — говорить Рищук.

Також за його словами, російські військові надвечір почали евакуювати людей з дахів. Люди збираються в лікарні. Там будинок культури і бомбосховище поряд, але туди нікого не запускають.

Також Рищук повідомив в ефірі "Українського радіо", що місто затоплене на 90%, а рівень води на деяких вулицях сягає трьох метрів.