Подрыв Каховской ГЭС: известно о трех погибших в Олешках

На сегодняшний день известно о трех погибших людях от наводнения во временно оккупированных Олешках. Об этом заявил городской голова Евгений Рыщук, сообщает Суспільне.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к постели, были безноги, как безногий человек залезет на крышу?" , — говорит Рыщук.

Также по его словам, российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш. Люди собираются в больнице. Там здание культуры и бомбоубежище рядом, но туда никого не запускают.

Также Рыщук сообщил в эфире "Украинского радио", что город затоплен на 90%, а уровень воды на некоторых улицах достигает трех метров.