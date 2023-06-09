У російському Воронежі впав безпілотник, 2 людей поранено

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що в обласному центрі впав безпілотник, повідомляє Українська правда.

"За попередніми даними, на вулиці Белінського у Воронежі впав БПЛА. Спецслужби працюють на місці. Подробиці пізніше. Ситуацію тримаю на особистому контролі" , - заявив губернатор.

Пізніше він розповів, що начебто поранено 2 людей.

"За попередніми даними, після інциденту на вул. Бєлінського у Воронежі поранені двоє, їм надають усю необхідну допомогу" , - написав він.

Про тип БПЛА та за яких обставин він опинився в Воронезькій області, нічого не повідомляється.