В российском Воронеже упал беспилотник, 2 человека ранены

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что областном центре упал беспилотник, сообщает Украинская правда.

"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле" , - заявил губернатор.

Позже он рассказал, что якобы ранены 2 человека.

"По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывают всю необходимую помощь" , - написал он.

О типе БПЛА и при каких обстоятельствах он оказался в Воронежской области, ничего не сообщается.