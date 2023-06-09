В российском Воронеже упал беспилотник, 2 человека ранены
Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что областном центре упал беспилотник, сообщает Украинская правда.
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле", - заявил губернатор.
Позже он рассказал, что якобы ранены 2 человека.
"По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывают всю необходимую помощь", - написал он.
О типе БПЛА и при каких обстоятельствах он оказался в Воронежской области, ничего не сообщается.