ЗСУ ведуть штурмові дії та просуваються під Бахмутом — Череватий

Підрозділи ЗСУ проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку, просуваються вперед, за добу знищено 120 окупантів і 163 поранено, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив речник Сил оборони Східного напрямку полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ми, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, а ті підрозділи нові, що заходять, не до кінця знають місцевість, провели відповідне злагодження, завдали ударів і вже упродовж кількох днів проводимо штурмові дії на Бахмутському напрямку. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися до 1200 метрів" , - сказав Череватий.

За його словами, головне завдання Сил оборони - максимально шкодити ворогу, максимально вибивати його бойовий потенціал.

"До цього ми робили це з терористичними підрозділами "Вагнера", тепер - з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами РФ", - зазначив він.

Череватий повідомив, що за минулу добу ворог 368 разів ствольною артилерією завдав ударів по українських позиціях, відбулося 15 боєзіткнень з ворогом, 5 авіанальотів. Силам оборони вдалося знищити 120 російських окупантів, 163 поранено, 11 взяли в полон.