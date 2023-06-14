ВАКС засудив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві та засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Колегія Вищого антикорупційного суду 14 червня оголосила вирок стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Чауса затримали одразу у залі суду.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Аліна Жовницька вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.