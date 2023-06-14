ВАКС приговорил судью Чауса к 10 годам лишения свободы

ВАКС приговорил судью Чауса к 10 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд признал﻿ бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Коллегия Высшего антикоррупционного суда 14 июня объявила приговор в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Судья получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года. 

Чауса задержали сразу в зале суда. 

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней. 

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Алина Жовницкая требовала для Чауса 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.

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