Нацбанк знову не торкнувся ставки. Які перспективи долара

Сьогодні, у четвер, 15 червня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому знову було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25% (нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року).

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, саме завдяки утриманню високої облікової ставки, а також комплексу додаткових заходів НБУ, спрямованих на підвищення привабливості гривневих інструментів, вдалося забезпечити стабілізацію валютного ринку та покращення очікувань.

У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Цьому сприяла як достатня пропозиція продуктів та палива, так і зміцнення готівкового курсу гривні, а також покращення інфляційних та курсових очікувань. У той же час, незважаючи на уповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається досить високим.

Найближчим часом на темпах інфляції позначиться відразу кілька факторів: по-перше, підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги; по-друге, анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку ПММ; по-третє, негативні наслідки для цін матиме підрив російськими окупантами Каховській ГЕС. Довгострокові руйнівні ефекти від підриву Каховської ГЕС є безпрецедентно масштабними, але повністю оцінити їх можна буде лише з часом.

Національний банк, як заявив Андрій Пишний, готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (нагадаємо, йшлося про 4-й квартал 2023 року). Це станеться у разі, якщо зростання реальної прибутковості гривневих інструментів та зниження ризиків для курсової стабільності відбуватиметься швидше, ніж очікувалося.

Перешкодою для швидшого переходу до зниження облікової ставки можуть стати нові виклики для курсової стабільності та сталого зниження інфляції внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Що це означає для населення та як вплине на курс долара?

Збереження облікової ставки на рівні 25% означає, що Нацбанк украй зацікавлений у нарощуванні обсягу депозитів як населення, так і юридичних осіб у національній валюті. А домогтися цього можна лише підтримуючи високу облікову ставку та високу прибутковість за депозитними сертифікатами, які НБУ пропонує комерційним банкам.

Водночас, для збереження привабливості гривневих депозитів необхідна хоча б видима стабільність курсу долара до гривні. У цьому випадку населення охоче продає іноземну валюту та розміщує отриману від обміну гривню не лише на поточних рахунках та короткострокових депозитах, а й вкладає її на більш тривалі терміни (від 6 місяців та вище). Таким чином, найближчими місяцями Національний банк робитиме все можливе для того, щоб утримати ринковий (готівковий) курс долара до гривні на поточному рівні. Мінімальні значення – курс продажу на рівні 37,00-37,05 гривень – ми вже бачили у квітні; такий же курс повторився у червні, але більшого зближення з офіційним курсом чекати, схоже, не варто.

Водночас голова НБУ вкотре сказав про те, що валютні обмеження поступово послаблюватимуться, що в результаті позначиться на курсі долара щодо його підвищення. Таким чином, у найближчі 2-2,5 місяці курс долара до гривні збережеться в діапазоні 37,00-38,00 гривень, хоча волатильність його буде досить високою.