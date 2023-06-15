Нацбанк опять не тронул ставку. Какие перспективы доллара

Сегодня, в четверг 15 июня, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором вновь было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25% (напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года).

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, именно благодаря удержанию высокой учетной ставки, а также комплексу дополнительных мероприятий НБУ, направленных на повышение привлекательности гривневых инструментов, удалось обеспечить стабилизацию валютного рынка и улучшение ожиданий.

В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. Этому способствовало как достаточное предложение продуктов и топлива, так и укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. В то же время, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается довольно высоким.

В ближайшее время на темпах инфляции скажется сразу несколько факторов:во-первых, повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги;во-вторых, анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке ГСМ;в-третьих, негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Долгосрочные разрушительные эффекты от подрыва Каховской ГЭС – беспрецедентно масштабные, но полностью оценить их можно будет лишь со временем.

Национальный банк, как заявил Андрей Пышный, готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский макропрогноз (напомним, речь шла о 4-м квартале 2023 года). Это произойдет в случае, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижения рисков для курсовой стабильности будет происходить быстрее, чем ожидалось.

Преградой для более быстрого перехода к снижению учетной ставки могут стать новые вызовы для курсовой стабильности и устойчивого снижения инфляции в результате полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что это означает для населения и как повлияет на курс доллара?

Сохранение учетной ставки на уровне 25% означает, что Нацбанк крайне заинтересован в наращивании объема депозитов как населения, так и юридических лиц в национальной валюте. А добиться этого можно, только поддерживая высокую учетную ставку и высокую доходность по депозитным сертификатам, которые НБУ предлагает коммерческим банкам.

В то же время для сохранения привлекательности гривневых депозитов необходима хотя бы видимая стабильность курса доллара к гривне. В этом случае население охотно продает иностранную валюту и размещает полученную от обмена гривну не только на текущих счетах и краткосрочных депозитах, но и вкладывает ее на более длительные сроки (от 6 месяцев и выше). Таким образом, в ближайшие месяцы Национальный банк будет делать все возможное для того, чтобы удержать рыночный (наличный) курс доллара к гривне на текущем уровне. Минимальные значения – курс продажи на уровне 37,00-37,05 гривен – мы уже видели в апреле; такой же курс повторился в июне, но большего сближения с официальным курсом ждать, похоже, не стоит.

В то же время глава НБУ в очередной раз сказал о том, что валютные ограничения будут постепенно ослабляться, что в итоге отразится на курсе доллара в плане его повышения. Но произойдет это не раньше конца лета – начала осени.Таким образом, в ближайшие 2-2,5 месяца курс доллара к гривне сохранится в диапазоне 37,00-38,00 гривен, хотя волатильность его будет довольно высокой.