У США не бачать ознак "неминучої загрози" підриву Запорізької АЕС

США на нинішньому етапі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими військами Запорізької АЕС – попри інформацію про розміщення на території станції вибухівки, повідомляє Укрінформ.

Так схарактеризував ситуацію на брифінгу у Вашингтоні представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я не вдаватимуся в конкретні розвіддані - я б сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим, бачимо ці повідомлення" , - зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви української сторони про активність російських військ у мінуванні Запорізької АЕС.

Він також нагадав, що американська сторона має можливість відстежувати рівень радіації навколо атомної електростанції.

"Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо дуже, дуже уважно" , - наголосив Кірбі.

Напередодні керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські війська розмістили техніку з вибухівкою біля 4 із 6 енергоблоків Запорізької атомної електростанції. Він також зазначив, що план теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений російським керівництвом.