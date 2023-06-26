В США не видят признаков "неизбежной угрозы" подрыва Запорожской АЭС
США на нынешнем этапе не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими войсками Запорожской АЭС, несмотря на информацию о размещении на территории станции взрывчатки, сообщает Укринформ.
Так охарактеризовал ситуацию на брифинге в Вашингтоне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я не буду вдаваться в конкретные разведданные - я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", - отметил представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны об активности российских войск в минировании Запорожской АЭС.
Он также напомнил, что у американской стороны есть возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.
"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", - подчеркнул Кирби.
Накануне руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские войска разместили технику со взрывчаткой около 4 из 6 энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что план теракта на ЗАЭС был полностью разработан и утвержден российским руководством.