Тайвань атакуватиме кораблі й літаки Китаю при наближенні до острова

Збройні сили Тайваню заявили, що атакуватимуть китайські військові кораблі та бойові літаки в разі їхнього вторгнення в територіальний простір острова, обмежений 12-ма морськими милями, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що заява була зроблена після того, як у суботу вперше за шість місяців китайські військові літаки пролетіли фактично на межі контрольованого Тайбеєм повітряного простору. Тоді над Тайванською протокою було виявлено 19 китайських військових літаків, із яких 8 перетнули її серединну лінію, неофіційний кордон між КНР і Тайванем, та наблизилися до зовнішньої межі прилеглої до острова зони на відстань 24 морських милі (44,4 км) від берега Тайваню.

Хоча китайська армія часто направляє літаки та кораблі до рубежів Тайваню. Востаннє подібне трапилося 1 січня цього року, коли вісім військових літаків Народно-визвольної армії Китаю наблизились до прилеглої зони у 24 морських милях від берегової лінії Тайваню.

"Якщо сторона НВАК продовжуватиме ігнорувати наші попередження та проникне в наш територіальний повітряний чи морський простір, ми будемо завдавати ударів у відповідь, щоб захистити національну безпеку" , - сказав генерал Лінь Вень Хуан, який відповідає за планування операцій у міноборони Тайваню.

Хоча тайванська армія завжди наполягала, що не буде завдавати першого удару, аби не дати Китаю приводу для вторгнення, міністр оборони Чіу Куо Чен у березні заявив, що це не означає, що армія не буде захищати територіальний повітряний простір Тайваню.