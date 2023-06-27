Тайвань будет атаковать корабли и самолеты Китая при приближении к острову

Вооруженные силы Тайваня заявили, что будут атаковать китайские военные корабли и боевые самолеты в случае их вторжения в территориальное пространство острова, ограниченное 12 морскими милями, сообщает Укринформ.

Отмечается, что заявление было сделано после того, как в субботу впервые за шесть месяцев китайские военные самолеты пролетели фактически на грани контролируемого Тайбэем воздушного пространства. Тогда над Тайваньским проливом было обнаружено 19 китайских военных самолетов, из которых 8 пересекли ее срединную линию, неофициальную границу между КНР и Тайванем, и приблизились к внешней границе прилегающей к острову зоны на расстояние 24 морских мили (44,4 км) от берега Тайваня.

Хотя китайская армия часто направляет самолеты и корабли в границы Тайваня. В последний раз подобное случилось 1 января этого года, когда восемь военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к близлежащей зоне в 24 морских милях от береговой линии Тайваня.

"Если сторона НОАК будет продолжать игнорировать наши предупреждения и проникнет в наше территориальное воздушное или морское пространство, мы будем наносить ответные удары, чтобы защитить национальную безопасность" , - сказал генерал Линь Вэнь Хуан, отвечающий за планирование операций в минобороны Тайваня.

Хотя тайваньская армия всегда настаивала, что не будет наносить первый удар, чтобы не дать Китаю повода для вторжения, министр обороны Чиу Куо Чен в марте заявил, что это не означает, что армия не будет защищать территориальное воздушное пространство Тайваня.