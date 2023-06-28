РФ припинила перевантажувати нафту між танкерами поблизу Іспанії — Bloomberg

Російську нафту припинили перевантажувати між танкерами поблизу Сеути (іспанський анклав у Північній Африці). На це вплинули обмеження з боку ЄС, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Також на це вплинув тиск з боку місцевої влади. Повідомляється, що з середини квітня в Сеуті не спостерігалося жодних перевантажень російського сорту нафти Urals із судна на судно.

Натомість деяка частина суден перемістилася в Атлантичний океан, недалеко від Кабо-Верде, Канарських островів і Азорських островів.

Західні санкції щодо російської нафти змусили країну шукати інші ринки, переважно в Азії, після її вторгнення в Україну.

Тим часом для перевезення російської нафти з'явився великий тіньовий флот танкерів, при цьому все більша кількість так званих перевалок відбувається в міжнародних водах.

Зі зростанням фрахтових ставок на невеликі танкери стало економічно доцільно перевантажувати нафту на більші судна для поставок на схід. Проте більшість європейських країн забороняють компаніям співпрацювати з російською нафтою.

На початку лютого іспанська влада розіслала лист місцевим компаніям, що займаються судноплавством, з нагадуванням про заборону на такі перевезення, якщо вони пов'язані з російською нафтою навіть у міжнародних водах.

Відтоді діяльність у Сеуті припинилася. Загалом вісім супертанкерів здійснили перекидання поблизу анклаву з грудня до початку квітня.

Дев'ятий, "Скорпіус", отримав вантаж у Сеуті, а потім вирушив у Кабо-Верде і на Канарські острови, щоб завершити решту перевезень.