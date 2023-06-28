РФ прекратила перегружать нефть между танкерами вблизи Испании — СМИ

Российскую нефть прекратили перегружать между танкерами вблизи Сеуты (испанский анклав в Северной Африке). На это повлияли ограничения со стороны ЕС, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Также на это повлияло давление со стороны местных властей. Сообщается, что с середины апреля в Сеуте не наблюдалось никаких перегрузок российского сорта нефти Urals с судна на судно.

Вместо этого некоторая часть судов переместилась в Атлантический океан, недалеко от Кабо-Верде, Канарских островов и Азорских островов.

Ранее западные санкции в отношении российской нефти заставили страну искать другие рынки, преимущественно в Азии, после ее вторжения в Украину.

Тем временем для перевозки российской нефти появился большой теневой флот танкеров, при этом все большее количество так называемых перевалок происходит в международных водах.

С ростом фрахтовых ставок на небольшие танкеры стало экономически целесообразно перегружать нефть на более крупные суда для поставок на восток. Однако большинство европейских стран запрещают компаниям сотрудничать с российской нефтью.

В начале февраля испанские власти разослали письмо местным компаниям, занимающимся судоходством, с напоминанием о запрете на такие перевозки, если они связаны с российской нефтью даже в международных водах.

С тех пор деятельность в Сеуте прекратилась. Всего восемь супертанкеров совершили переброску вблизи анклава с декабря до начала апреля.

Девятый, "Скорпиус", получил груз в Сеуте, а затем отправился в Кабо-Верде и на Канарские острова, чтобы завершить остальные перевозки.