Розвідка Британії: Наслідки втрати РФ літака, збитого "Вагнером"

Британсьска розвідка припускає, що загибель кількох одиниць авіації під час заколоту ПВК "Вагнера" деморалізувала російські "ВКС", та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації від втрати Іл-22М. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 червня, повідомляє Європейська правда.

Розвідка нагадує повідомлення про те, що 24 червня "вагнерівці" під час заколоту збили кілька російських військових гелікоптерів та повітряний командний пункт Іл-22М.

"Іл-22М – складова відносно невеликого повітряного флоту чисельністю до 12 літаків, які активно використовували як для командування, та і для радіорелейних завдань. Ці спецлітаки досі відігравали ключову роль у керівництві російськими силами у війні проти України. Як особливо цінні, вони діяли з безпечної зони російського повітряного простору, далеко поза зоною досяжності українських систем ППО" , – зазначає розвідка.

Аналітики припускають, що втрата цього літака негативно відобразиться на подальших діях сил РФ в повітрі й на суші.