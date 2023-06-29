Разведка Британии: Последствия потери РФ самолета, сбитого "Вагнером"

Британская разведка предполагает, что гибель нескольких единиц авиации во время мятежа ЧВК "Вагнера" деморализовала российские "ВКС", и констатирует долгосрочные негативные последствия для российской авиации от потери Ил-22М. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 июня, сообщает Европейская правда.

Разведка напоминает сообщение о том, что 24 июня "вагнеровцы" во время мятежа сбили несколько российских военных вертолетов и воздушный командный пункт Ил-22М.

"Ил-22М – составляющая относительно небольшого воздушного флота численностью до 12 самолетов, которые активно использовали как для командования, так и для радиорелейных задач. Эти спецсамолеты до сих пор играли ключевую роль в руководстве российскими силами в войне против Украины. Как особо ценные, они действовали из безопасной зоны российского воздушного пространства, далеко вне зоны досягаемости украинских систем ПВО" , – отмечает разведка.

Аналитики предполагают, что потеря этого самолета негативно отразится на дальнейших действиях сил РФ в воздухе и на суше.