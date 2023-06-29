Через Угорщину Швеція не приєднається до НАТО до осені

Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ у НАТО до осінньої сесії﻿. Про це повідомила угорська депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеш Вадаї, повідомляє Ділова столиця.

"Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО наступного тижня. Слуга Путіна!" – написала вона.

Associated Press уточнює, що засідання парламенту Угорщини наступного тижня – останнє в цій сесії. Наступні засідання розпочнуть не раніше ніж восени.

Агентство нагадало, що в березні Угорщина скерувала делегацію до Швеції й Фінляндії для вирішення "політичних суперечок", які викликали сумніви в деяких депутатів від провладної "Фідес" щодо того, чи потрібно підтримувати їхні заявки в НАТО.

Уряд Орбана тоді заявив, що шведські політики "відверто брехали" про стан угорської демократії, що, за його словами, залишило деяких законодавців невпевненими в тому, чи варто підтримувати заявку на вступ.

Нагадаємо, Швеція виконала всі умови Туреччини й може стати членом НАТО до самміту у Вільнюсі, який проходитиме 11-12 липня.