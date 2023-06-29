Из-за Венгрии Швеция не присоединится к НАТО к осени

Парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО к осенней сессии﻿. Об этом сообщила венгерская депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи, сообщает Деловая столица.

"Орбан не хочет голосовать по поводу членства Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга Путина!" – написала она.

Издание Associated Press уточняет, что заседание парламента Венгрии на следующей неделе – последнее в этой сессии. Следующие заседания начнут не раньше осени.

Агентство напомнило, что в марте Венгрия направила делегацию в Швецию и Финляндию для разрешения "политических споров", вызвавших сомнения у некоторых депутатов от провластной "Фидес" относительно того, нужно ли поддерживать их заявки в НАТО.

Правительство Орбана тогда заявило, что шведские политики "откровенно врали" о состоянии венгерской демократии, что, по его словам, оставило некоторых законодателей неуверенными в том, стоит ли поддерживать заявку на вступление.

Напомним, Швеция выполнила все условия Турции и может стать членом НАТО к саммиту в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.