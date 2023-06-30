У Кишинівському аеропорту сталася стрілянина, людей евакуювали — МВС

У Кишинівському аеропорту Молдови сьогодні один із пасажирів відкрив стрілянину, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявила прессекретарка Генінспекторату поліції Діани Фетко.

Повідомляється, що людей почали евакуювати з будівлі аеропорту. Про причини стрілянини поки не повідомляли, також немає інформації про людину, яка відкрила вогонь.

У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці перебувають на місці події.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

За непідтвердженими даними, постраждав співробітник прикордонної поліції.