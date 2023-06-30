В Кишиневском аэропорту произошла стрельба, людей эвакуируют — МВД

В Кишиневском аэропорту в Молдове сегодня один из пассажиров открыл стрельбу, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетко.

Сообщается, что людей начали эвакуировать из здания аэропорта. О причинах стрельбы пока не сообщалось, также нет информации о человеке, который открыл огонь.

В МВД сообщили, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, применил огнестрельное оружие. Правоохранители находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

По неподтвержденным данным, пострадал сотрудник пограничной полиции.