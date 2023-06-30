Франція розгортає бронетехніку жандармерії через масові протести — ЗМІ

У Франції вирішили залучити броньовану техніку жандармерії через масштабні заворушення, що почалися після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це пишуть французькі видання Le Monde та BFMTV.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн оголосила про розгортання броньованих машин жандармерії для боротьби з насильством у Франції.

Всього мають розгорнути чотири багатоцільові броньовані автомобілі Centaure та 14 жандармських колісних броньованих машин.

Окрім того, у країні заявили про скасування масових заходів у зв'язку з тим, що вони можуть становити ризик для громадського порядку.

Зазначається, що ці рішення є частиною заходів, ухвалених під керівництвом президента Франції Еммануеля Макрона під час зустрічі міжміністерської кризової групи.

Протести у Франції

Протести у різних містах Франції розпочалися після того, як 27 червня поліцейські під час перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця-водія.

Франція задіяла 40 тисяч правоохоронців для придушення протестів. Під час акцій затримали близько 800 людей, а майже 250 полецейських постраждали.

Через протести постраждали 492 будівлі та було скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.