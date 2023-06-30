Франция разворачивает бронетехнику из-за массовых протестов — СМИ

Во Франции решили привлечь бронированную технику жандармерии из-за масштабных беспорядков, которые начались после того, как полиция застрелила 17-летнего парня, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом пишут французские издания Le Monde и BFMTV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронированных машин жандармерии для борьбы с насилием во Франции.

Всего должны развернуть четыре многоцелевых бронированных автомобиля Centaure и 14 жандармских колесных бронированных машин.

Кроме того, в стране заявили об отмене массовых мероприятий в связи с тем, что они могут представлять риск для общественного порядка.

Отмечается, что это решение является частью мер, принятых под руководством президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи межминистерской кризисной группы.

Протесты во Франции

Протесты в разных городах Франции начались после того, как 27 июня полицейские во время проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего водителя.

Франция задействовала 40 тысяч правоохранителей для подавления протестов. Вво время акций задержали около 800 человек, а около 250 полецейских пострадали.

Из-за протестов пострадали 492 здания и было совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.