Останні рішення НБУ. Що буде з доларом

На валютному ринку – розпал літа. Готівковий курс долара "застиг" на місці. Однак Національний банк не розслабляється, чудово розуміючи, що курс «заморожений» штучно, і довго так не може тривати.

Саме тому 29 червня 2023 року правління Національного банку України затвердило Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості курсу обміну та повернення до інфляційного таргетування. Як стверджують у НБУ, впроваджуватиметься ця Стратегія послідовно і поступово, і під час її реалізації ретельно аналізуватимуть ефективність кожного кроку, і лише після цього здійснюватиметься перехід до наступного етапу. Висловлюючись народною мовою, ніхто «рубати з плеча» не збирається. Де-де, а на Інститутській, 9 чудово розуміють, що якщо «гайки послабити різко», може і «різьблення зірвати». Однак економіка задихається в таких умовах, а отже, щось міняти все ж таки треба.

Також 30 червня 2023 року в рамках впровадження додаткових заходів для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової валюти НБУ дозволив з 1 липня небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

Втім, головне рішення Національного банку цього місяця ще попереду. Нагадаємо: 27 липня відбудеться чергове засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому вирішуватиметься питання зниження облікової ставки з чинних 25%. Те, що це необхідно зробити, економістам із Нацбанку зрозуміло давно. Питання лише в тому, коли (вже в липні або на наступному засіданні у вересні) ставка буде знижена, а також – яким буде розмір зниження.

Якщо два попередні рішення НБУ поки що не мали видимого суттєвого впливу на ситуацію на валютному ринку, то зниження облікової ставки призведе до відновлення послаблення національної валюти. Крім того, паралельно може бути ухвалено рішення про послаблення на міжбанківському валютному ринку, де на даний момент буквально «закам'янів» на рівні 36,9343 курс проведення Національним банком інтервенцій із продажу валюти.

Розмір інтервенцій зберігається на досить високому рівні: так лише за період з 26 по 30 червня 2023 року НБУ був змушений продати 532,97 млн доларів з метою забезпечити попит на валюту з боку компаній-імпортерів. Загалом «чистий» продаж Нацбанком валюти за півроку становить майже 12,3 млрд доларів. Невелике підвищення курсу долара дозволило б продавати менше, "зв'язуючи" при цьому той самий обсяг гривні.

Тим часом готівковий курс долара в Україні заснув. Коливанн протягом тижня не перевищують 10-15 копійок (від максимального до мінімального значення). Так, у столиці в обід понеділка, 3 липня, долар продають по 37,25-37,27 гривень. У Львові цінник на продаж американця до 13:00 встановився на рівні 37,30 гривень, така ж ціна у Полтаві, у Луцьку – 37,35 гривень, а в Одесі, якщо пошукати, можна ще купити долар по 37,20 гривень. Для стороннього спостерігача, який пильно стежить за курсом, може здатися, що нічого не відбувається. Насправді, це не зовсім так.

Курс долара дуже повільний, на кілька копійок за кілька днів, але зростає. Мінімальна ціна, за якою можна купити долари старого зразка (1996-2006 року випуску) вже не опускається нижче 37,20 гривень, і кожне хоч трохи зниження цін відразу призводить до зростання попиту, після чого цінники знову повертаються до колишніх значень.

І все ж таки,

Що буде із доларом?

Схоже, факт, що долар давно перестав падати, вже став надбанням широкого загалу. І лише високі ставки по депозитах у банках (на тримісячних вкладах зараз можна заробити 20-21% річних до відрахувань) та стабільність на готівковому валютному ринку утримують українців від того, щоб знову почати масово скуповувати іноземну валюту «на всю гривню».

Однак ослаблення обмежень, яке аннонсував НБУ, поступово почне надавати ефект, і курс продовжить свій повільний, але неухильний рух нагору. Вже в найближчі 2-3 тижні цінники знову повернуться до району 37,40-37,50 гривень за один «зелений». Чим ближче до кінця липня (тобто до запланованого засідання правління НБУ), тим більше підвищуватиметься нервозність на ринку. І ті, хто встиг заробити на гривневих депозитах, захочуть зафіксувати прибуток у твердій валюті. А отже, сприятимуть зростанню попиту і, як наслідок, зростанню ціни на долар.

Ми зрушуємо діапазон коливань для долара на липень догори. Нижній його кордон становитиме – 37,10-37,15 гривень, а верхній – 37,55-37,60 гривень. Якщо ж рішення про зниження облікової ставки все ж таки буде прийнято в липні, вже наприкінці місяця долар може піти вгору різкіше і вийти із зазначеного діапазону.