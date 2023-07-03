Последние решения НБУ. Что будет с долларом

На валютном рынке – разгар лета. Наличный курс доллара «застыл» на месте. Однако Национальный банк не расслабляется, отлично понимая, что курс «заморожен» искусственно, и долго так продолжаться не может.

Именно поэтому 29 июня 2023 года правление Национального банка Украины утвердило Стратегию смягчения валютных ограничений﻿, перехода к большей гибкости курса обмена и возвращения к инфляционному таргетированию. Как утверждают в НБУ, внедряться эта Стратегия будет последовательно и постепенно, и во время ее реализации будут тщательно анализировать эффективность каждого шага, и только после этого будет осуществляться переход к следующему этапу. Выражаясь народным языком, никто «рубить с плеча» не собирается. Где-где, а на Институтской, 9 отлично понимают, что если «гайки ослабить резко», может и «резьбу сорвать». Однако экономика задыхается в создавшихся условиях, а значит, что-то менять все же надо.

Также 30 июня 2023 года в рамках внедрения дополнительных мероприятий для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной валюты НБУ разрешил﻿ с 1 июля небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными собственных касс или касс обособленных подразделений.

Впрочем, главное решение Национального банка в этом месяце еще впереди. Напомним: 27 июля состоится очередное заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будет решаться вопрос снижения учетной ставки с действующих 25%. То, что это необходимо сделать, экономистам из Нацбанка понятно давно. Вопрос состоит лишь в том, когда (уже в июле или на следующем заседании в сентябре) ставка будет снижена, а также – каким будет размер снижения.

Если два предыдущих решения НБУ пока не оказали видимого существенного влияния на ситуацию на валютном рынке, то снижение учетной ставки приведет к возобновлению ослабления национальной валюты. Кроме того, параллельно может быть принято решение об ослаблениях на межбанковском валютном рынке, где на текущий момент буквально «закаменел» на уровне 36,9343 курс проведения Национальным банком интервенций по продаже валюты.

Размер интервенций сохраняется на довольно высоком уровне: так, только за период с 26 по 30 июня 2023 года НБУ был вынужден продать 532,97 млн долларов с целью обеспечить спрос на валюту со стороны компаний-импортеров. Всего же «чистая» продажа Нацбанком валюты за полгода составляет почти 12,3 млрд долларов. Небольшое повышение курса доллара позволило бы продавать меньше, «связывая» при этом тот же объем гривны.

Тем временем наличный курс доллара в Украине «уснул». Колебания в течение недели не превышают 10-15 копеек (от максимального до минимального значения). Так, в столице в обед понедельника 3 июля доллар продают по 37,25-37,27 гривен. Во Львове ценник на продажу американца к 13:00 установился на уровне 37,30 гривен, такая же цена в Полтаве, в Луцке – 37,35 гривен, а в Одессе, если поискать, еще можно купить доллар по 37,20 гривен. Для постороннего наблюдателя, не следящего за курсом пристально, может показаться, что ничего не происходит. На самом деле это не совсем так.

Курс доллара очень медленно, на пару копеек за несколько дней, но растет. Минимальная цена, по которой можно купить доллары старого образца (1996-2006 года выпуска) уже не опускается ниже 37,20 гривен, и каждое мало-мальское снижение цен тут же приводит к росту спроса, после чего ценники вновь возвращаются к прежним значениям.

И все-таки,

Что будет с долларом?

Похоже, факт, что доллар давно перестал падать, уже стал достоянием широкой общественности. И только высокие ставки по депозитам в банках (на трехмесячных вкладах сейчас можно заработать 20-21% годовых до вычетов) и стабильность на наличном валютном рынке удерживают украинцев от того, чтобы опять начать массово скупать иностранную валюту «на всю имеющуюся гривну».

Однако ослабление ограничений, которое аннонсировал НБУ, постепенно начнет оказывать эффект, и курс продолжит свое медленное, но неуклонное движение вверх. Уже в ближайшие 2-3 недели ценники вновь вернутся в район 37,40-37,50 гривен за один «зеленый». Чем ближе к концу июля (т.е. к запланированному заседанию правления НБУ), тем больше будет повышаться нервозность на рынке. И те, кто успел заработать на гривневых депозитах, захотят зафиксировать прибыль в твердой валюте. А значит, будут способствовать росту спроса и, как следствие, - росту цены на доллар.

Мы сдвигаем диапазон колебаний для доллара на июль вверх. Нижняя его граница составит - 37,10-37,15 гривен, а верхняя – 37,55-37,60 гривен. Если же решение о снижении учетной ставки все же будет принято в июле, уже в конце месяца доллар может пойти вверх более резко и выйти из указанного диапазона.