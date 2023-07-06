Зеленський оприлюднив відео з наслідками ракетної атаки на Львів
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками ракетної атаки Росії на Львів у ніч на 6 липня.
Кадри, зняті дроном, оприлюднили в соцмережах президента.
"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", — заявив Зеленський.
Станом на 7:30, внаслідок атаки загинули троє людей, щонайменше 4 поранених.
За словами міського голови Львова Андрія Садового, зруйновані 50 помешкань людей.
"Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення", — сказав Садовий.