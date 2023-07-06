Зеленський оприлюднив відео з наслідками ракетної атаки на Львів

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками ракетної атаки Росії на Львів у ніч на 6 липня.

Кадри, зняті дроном, оприлюднили﻿ в соцмережах президента.

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", — заявив Зеленський.

Станом на 7:30, внаслідок атаки загинули﻿ троє людей, щонайменше 4 поранених.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, зруйновані 50 помешкань людей. "Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова  від початку повномасштабного вторгнення", — сказав Садовий.

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