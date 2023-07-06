Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетной атаки во Львов

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетной атаки России на Львов в ночь на 6 июля.

Кадры, снятые дроном, обнародовали﻿ в соцсетях президента.

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый" , — заявил Зеленский.

По состоянию на 7:30, в результате атаки погибли три человека, по меньшей мере 4 раненых.