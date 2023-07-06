Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетной атаки во Львов
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями ракетной атаки России на Львов в ночь на 6 июля.
Кадры, снятые дроном, обнародовали в соцсетях президента.
"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", — заявил Зеленский.
По состоянию на 7:30, в результате атаки погибли три человека, по меньшей мере 4 раненых.
По словам городского головы Львова Андрея Садового, разрушены 50 жилищ людей.
"Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения", - сказал Садовый.