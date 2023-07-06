Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла
Внаслідок російської ракетної атаки на Львів загинули 4 людини, 9 — отримали травми. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали — 64.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Внаслідок обстрілу зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди.
"Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу", — повідомив він.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Спершу повідомлялося про трьох загиблих.