Ракетный удар по Львову: количество погибших возросло

В результате российской ракетной атаки на Львов погибли 4 человека, 9 — получили травмы. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В результате обстрела разрушены 3 и 4 этаж в двух подъездах многоэтажки. Под завалами могут находиться люди.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь" , - сообщил он.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Львову. Сначала сообщалось﻿ о трех погибших.