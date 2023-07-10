Суд відсторонив мера Рівного з посади за корупційне правопорушення

Міського голову Рівного Олександра Третяка суд першої інстанції визнав винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення. Покарання передбачає штраф у розмірі 6 800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік, повідомляє Суспільне.

Сам мер міста заявив, що "справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду". Він планує подавати апеляцію.

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного, у яких вбачали конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

Через те, що міський голова не приходив на суд, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без участі мера. 7 липня Олександр Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.