Суд отстранил мэра Ровно от должности за коррупционное правонарушение

Мэра Ровно Александра Третьяка суд первой инстанции признал виновным в совершении коррупционного административного правонарушения. Наказание предусматривает штраф в размере 6800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год, сообщает Суспільне.

Сам городской голова заявил, что "дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу". Он планирует подавать апелляцию.

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно, в которых видели конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющим делами исполкома и назначение ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.

Последнее дело касается начисления премий и доплат управделами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Из-за того, что городской голова не приходил на суд, ссылаясь на занятость и командировку, судья решил принять решение без участия мэра. 7 июля Александр Третяк уехал в Германию, по его словам, налаживать сотрудничество с местными городами.