Рух потягів через Кримський міст відновили — росЗМІ

Російські окупанти заявили, що рух потягів Керченським мостом відновлено, повідомляє Укрінформ.

Як зазначає пропагандистське агенстсво "ТАСС", "в Мінтрансі РФ підкреслили, що рух Кримським мостом відновлено".

Водночас повідомляється про затримку трьох потягів із Москви, а також потягів із Волгограду, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, вночі 17 липня керівник окупаційної адміністрації Криму Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася﻿ "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт. За інформацією каналу "Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.