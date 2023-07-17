Движение поездов через Крымский мост возобновили — росСМИ

Российские оккупанты заявили, что движение поездов по Керченскому мосту возобновлено, сообщает Укринформ.

Как отмечает пропагандистское агентство "ТАСС", "в Минтрансе РФ подчеркнули, что движение по Крымскому мосту возобновлено".

В то же время сообщается о задержке трех поездов из Москвы, а также поездов из Волгограда, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга во временно оккупированный Крым.

Напомним, ночью 17 июля руководитель оккупационной администрации Крыма Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.