МЗС Німеччини про атаку на Одещину: ці ракети б’ють і по найбідніших країнах
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила останні удари РФ по Одесі, наголосивши, що РФ своїми діями створює продовольчу кризу, повідомляє Європейська правда.
У своєму Twitter Бербок звернула увагу, що Росія після оголошення про вихід з Чорноморської зернової ініціативи другу ніч поспіль атакує Одесу.
"Він (Путін) позбавляє світ будь-якої надії на прибуття українського зерна. Кожна з його бомб б’є і по найбідніших людях світу", – наголосила вона.
"Хоча шлях через Чорне море навряд чи можливо повноцінно замінити, ми підтримуємо Україну і президента України Володимира Зеленського, щоб зробити усе можливе і знайти альтернативні маршрути експорту", – додала Анналена Бербок, нагадавши про європейські "шляхи солідарності" водним, залізничним і дорожним транспортом.