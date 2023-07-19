МЗС Німеччини про атаку на Одещину: ці ракети б’ють і по найбідніших країнах

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила останні удари РФ по Одесі, наголосивши, що РФ своїми діями створює продовольчу кризу, повідомляє Європейська правда.

У своєму Twitter Бербок звернула увагу, що Росія після оголошення про вихід з Чорноморської зернової ініціативи другу ніч поспіль атакує Одесу.

"Він (Путін) позбавляє світ будь-якої надії на прибуття українського зерна. Кожна з його бомб б’є і по найбідніших людях світу" , – наголосила вона.