МИД Германии об атаке на Одесщину: эти ракеты бьют и по беднейшим странам
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила последние удары РФ на Одессу, отметив, что РФ своими действиями создает продовольственный кризис, сообщает Европейская правда.
В своем Twitter Бербок обратила внимание, что Россия после объявления о выходе из Черноморской зерновой инициативы вторую ночь подряд атакует Одессу.
"Он (Путин) лишает мир всякой надежды на прибытие украинского зерна. Каждая из его бомб бьет и по беднейшим людям мира", – подчеркнула она.
"Хотя путь через Черное море вряд ли возможно полноценно заменить, мы поддерживаем Украину и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сделать все возможное и найти альтернативные маршруты экспорта", – добавила Анналена Бербок, напомнив о европейских "путях солидарности" водным, железнодорожным и дорожным транспортом.