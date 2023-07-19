МИД Германии об атаке на Одесщину: эти ракеты бьют и по беднейшим странам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила последние удары РФ на Одессу, отметив, что РФ своими действиями создает продовольственный кризис, сообщает Европейская правда.

В своем Twitter Бербок обратила внимание, что Россия после объявления о выходе из Черноморской зерновой инициативы вторую ночь подряд атакует Одессу.

"Он (Путин) лишает мир всякой надежды на прибытие украинского зерна. Каждая из его бомб бьет и по беднейшим людям мира" , – подчеркнула она.