Польща виявила витік на ділянці трубопроводу "Дружба"

У Польщі виявили витік на ділянці трубопроводу "Дружба" у частині західної ділянки, якою нафту транспортують до Німеччини. Про це заявив польський оператор трубопроводу PERN.

Відвантаження нафти припинено однією з двох ліній.

При цьому причина витоку поки не відома і розслідується. У PERN зазначають, що не помітили "ознак зовнішнього втручання".

За словами оператора, інші об'єкти "Дружби", включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину сирої нафти, що надходить у танкерах, працюють у нормальному режимі.

PERN планує відновити перекачування нафти у вівторок вранці.

Польські нафтопереробні заводи отримують нафту, і ситуація не впливає на доступ водіїв до палива, за словами оператора трубопроводу.

Північна гілка "Дружби", яка веде до Німеччини й Польщі добровільно відмовилася від імпорту нафту з Росії. Польща давно наполягала на запровадженні санкцій проти північного маршруту "Дружби", тому що без них країна не могла розірвати свої контракти з Росією.