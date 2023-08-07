Польша обнаружила утечку на участке трубопровода "Дружба"

В Польше обнаружили утечку на участке трубопровода "Дружба" в части западного участка, по которому нефть направляют в Германию. Об этом заявил польский оператор трубопровода PERN.

Отгрузка нефти приостановлена одной из двух линий.

При этом причина утечки пока не известна и расследуется. В PERN отмечают, что не заметили "признаков внешнего вмешательства".

По словам оператора, другие объекты "Дружбы", включая участок в Померании, который используют для перекачки в Германию сырой нефти, поступающей в танкерах, работают в нормальном режиме.

PERN планирует возобновить перекачку нефти во вторник утром.

Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть, и ситуация не влияет на доступ водителей к топливу, по словам оператора трубопровода.

Северная ветка "Дружбы", ведущая в Германию и Польшу добровольно отказалась от импорта нефти из России. Польша давно настаивала на введении санкций против северного маршрута "Дружбы", потому что без них страна не могла расторгнуть свои контракты с Россией.