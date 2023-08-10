Китай вимагатиме від розробників додатків ділитися бізнес-даними — Reuters

Китай вимагатиме всіх розробників мобільних додатків у країні надавати уряду інформацію про їхню діяльність, що стало останнім кроком Пекіна, спрямованим на те, щоб контролювати галузь. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

У вівторок, 8 серпня, Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю заявило, що додатки без належної реєстрації будуть покарані після закінчення пільгового періоду, який завершується у березні наступного року - крок, який, на думку експертів, потенційно обмежить кількість додатків та сильно вдарить по малих розробникам.

Юрист компанії DeBund Law Offices Ю Юнтін каже, що наказ фактично вимагає отримання дозволів від Міністерства. За його словами, нове правило насамперед спрямоване на боротьбу з онлайн-шахрайством, але воно вплине на всі програми в Китаї.

Співзасновник компанії AppInChina Річ Бішоп сказав, що нове правило також може вплинути на іноземних розробників, які могли легко публікувати свої програми у App Store, не показуючи жодних документів китайському уряду.

За його словами, для того, щоб відповідати новим правилам, розробники додатків тепер повинні мати компанію в Китаї, або співпрацювати з місцевою компанією, що публікує додатки.

Минулого тижня виробник iPhone видалив більше ста програм із App Store, щоб відповідати новим правилам після того, як Китай ввів режим ліцензування для генеративних програм зі штучним інтелектом.

У повідомленні Міністерства також йдеться, що організації, які "надають інформаційні послуги в Інтернеті за допомогою додатків у таких сферах, як новини, видавнича справа, освіта, кіно та телебачення та релігія, також повинні подати відповідні документи".

Ця вимога може вплинути на доступність популярних соціальних мереж, таких як Twitter, Facebook та Instagram. Використання таких програм заборонено в Китаї, але їх все ще можна завантажити з магазинів програм, що дозволяє китайцям користуватися ними під час поїздок за кордон.

Китай вже вимагає, щоб мобільні ігри отримували ліцензії перед запуском у країні, і в 2020 видалив десятки тисяч неліцензійних ігор з різних додатків.

У середу, 9 серпня, компанія Tencent, розробник WeChat — найпопулярнішої соціальної онлайн-платформи в Китаї, заявила, що міні-додатки, які можна відкрити у WeChat, також мають відповідати новим правилам.