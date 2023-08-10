Китай потребует от разработчиков приложений делиться бизнес-данными — Reuters

Китай потребует всех разработчиков мобильных приложений в стране предоставлять правительству информацию об их деятельности, что стало последним шагом Пекина, направленным на то, чтобы контролировать отрасль. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Во вторник, 8 августа, Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило, что приложения без должной регистрации будут наказаны после окончания льготного периода, который завершается в марте следующего года - шаг, который, по мнению экспертов, потенциально ограничит количество приложений и сильно ударит по малым разработчикам.

Юрист компании DeBund Law Offices Ю Юнтин говорит, что приказ фактически требует получения разрешений от Министерства. По его словам, новое правило в первую очередь направлено на борьбу с онлайн-мошенничеством, но оно повлияет на все приложения в Китае.

Сооснователь компании AppInChina Рич Бишоп сказал, что новое правило также может повлиять на иностранных разработчиков, которые могли легко публиковать свои приложения в App Store, не показывая никаких документов китайскому правительству.

По его словам, для того чтобы соответствовать новым правилам, разработчики приложений теперь должны либо иметь компанию в Китае, либо сотрудничать с местной компанией, публикующей приложения.

На прошлой неделе производитель iPhone удалил более ста приложений из App Store, чтобы соответствовать новым правилам после того, как Китай ввел режим лицензирования для генеративных приложений с искусственным интеллектом.

В сообщении Министерства также говорится, что организации, "предоставляющие информационные услуги в Интернете посредством приложений в таких сферах, как новости, издательское дело, образование, кино и телевидение и религия, также должны подать соответствующие документы".

Это требование может повлиять на доступность популярных социальных сетей, таких как Twitter, Facebook и Instagram. Использование подобных приложений запрещено в Китае, но их все еще можно скачать из магазинов приложений, что позволяет китайцам пользоваться ими во время поездок за границу.

Китай уже требует, чтобы мобильные игры получали лицензии перед запуском в стране, и в 2020 году удалил десятки тысяч нелицензионных игр из разных приложений.

В среду, 9 августа, компания Tencent, разработчик WeChat — самой популярной социальной онлайн-платформы в Китае, заявила, что мини-приложения, которые можно открыть в WeChat, также должны соответствовать новым правилам.