Польща може закрити рух залізницею з Білоруссю

Польща закриє всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму Лукашенка триватимуть.﻿ Про це заявив заступник глави МВС Польщі Мацей Вонсік, повідомляє Укрінформ.

Вонсік послався на висновки після розмови голови МВС Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, яка стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.

На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: "Саме так він і має працювати" .

"Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом – і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі" , – сказав Вонсік.

Як він зазначив, також йдуть розмови про закриття залізничних переходів.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають" , - підкреслив Вонсік.

Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту "Бобровиці".