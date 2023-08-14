ЗМІ: З Молдови вислали 45 дипломатів і працівників посольства РФ

Сорок п'ять дипломатів і співробітників посольства Росії в Молдові разом зі своїми сім'ями в понеділок, 14 серпня, вилетіли з Кишинева в Росію, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише місцеве видання NewsMaker.

Згідно з рішенням міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі покинуло 22 дипломати й 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.

Літак, який доправив російських дипломатів у Москву, приземлився о 05.30 за місцевим часом в аеропорту Кишинева. Усіх співробітників російського посольства, які покидають країну, привезли в аеропорт двома автобусами й кількома легковими автомобілями. Журналістів в аеропорт не пустили.

Як повідомлялось, наприкінці липня уряд Молдови повідомив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі скоротять з 84 до 25.