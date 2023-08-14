СМИ: Из Молдовы выслали 45 дипломатов и работников посольства РФ

Сорок пять дипломатов и сотрудников посольства России в Молдове вместе со своими семьями в понедельник, 14 августа, вылетели из Кишинева в Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет местное издание NewsMaker.

Согласно решению министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинуло 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

Самолет, доставивший российских дипломатов в Москву, приземлился в 05.30 по местному времени в аэропорту Кишинева. Всех покидающих страну сотрудников российского посольства привезли в аэропорт двумя автобусами и несколькими легковыми автомобилями. Журналистов в аэропорт не пустили.

Как сообщалось, в конце июля правительство Молдовы сообщило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25.